Türkische Luftwaffe greift kurdische Ziele im Nordirak an

Die türkische Luftwaffe ist im Norden des Irak Luftangriffe gegen kurdische Ziele geflogen. Das meldeten türkische Medien am Freitagvormittag. Mehr als 20 Kampfjets sowie Drohnen seien am Donnerstagabend im Einsatz gewesen. Sie hätten mehr als 30 Ziele zerstört. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte zudem in einer Rede mehr Angriffe an.