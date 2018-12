Elefant tötete 50-jährigen Hirten in Nepal

Ein wilder Elefant hat in Nepal einen Mann getötet. Die Leiche des 50-jährigen Hirten wurde am Donnerstag am Straßenrand in der Nähe des Naturschutzgebiets Koshi Tappu im Südosten des Himalaya-Staates gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Tier habe den Mann in Stücke gerissen. Die Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar.