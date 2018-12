Familienstreitigkeiten als Motiv für Bluttat mit drei Toten

Familiäre Streitigkeiten waren nach seinen Angaben das Motiv für die Bluttat mit drei Todesopfern am Donnerstag im Bezirk Mistelbach. Das teilte die Staatsanwaltschaft Korneuburg nach der Einvernahme des 54-Jährigen auf APA-Anfrage mit. Der Mann wurde am Freitagnachmittag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der Mann gebe die Schüsse mit einem Schrotgewehr auf drei Familienmitglieder zu.