US-Ermittler bestätigen mehr als 40 Morde durch Serienkiller

US-Ermittler haben bisher mehr als 40 Morde durch den Serienkiller Samuel Little bestätigt. In den vergangenen Wochen seien mindestens sechs Geständnisse des 78-Jährigen überprüft und bestätigt worden, sagte der texanische Staatsanwalt Bobby Bland am Donnerstag. Damit könnten inzwischen mehr als 40 Morde dem Mann zugeschrieben werden, der 90 Morde gestanden hat.