Kambodschaner drohen wegen Dokumentarfilms drei Jahre Haft

Wegen seiner Mitwirkung an einem Dokumentarfilm über Kinderhandel drohen einem kambodschanischen Übersetzer in seiner Heimat bis zu drei Jahre Haft. Der 47-jährige Rath Rott Mony wurde nach seiner Abschiebung aus Thailand in Untersuchungshaft genommen. Er sitzt nun in einem Gefängnis von Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh, wie seine Ehefrau am Freitag mitteilte.