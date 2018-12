Drei Tote im Weinviertel: 54-Jähriger festgenommen

Ein 54-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag auf einem Anwesen im Bezirk Mistelbach drei Familienmitglieder mit einem Schrotgewehr erschossen haben. Bei den Opfern handelt es sich um den 52-jährigen Bruder des Verdächtigen, seinen 92-jährigen Vater und seine 87-jährige Stiefmutter, berichtete die Polizei. Der Mann wurde am Tatort festgenommen. Er soll am Freitag einvernommen werden.