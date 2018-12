BVT-Ausschuss lädt noch einmal Goldgruber und Lansky

Der BVT-Untersuchungsausschuss hat in einer nicht medienöffentlichen Geschäftsordnungssitzung am Mittwoch die ersten Zeugenladungen für nächstes Jahr beschlossen. In der ersten Woche am 8. und 9. Jänner bestimmen die Regierungsfraktionen über die Zeugen, in der zweiten am 15. und 16. Jänner haben die Oppositionsparteien u.a. Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber neuerlich geladen.