7.000 Wahlmaschinen vor Abstimmung im Kongo verbrannt

Rund zehn Tage vor der Präsidentenwahl im Kongo sind beim Brand eines Lagerhauses in der Hauptstadt Kinshasa mindestens 7.000 elektronische Wahlmaschinen zerstört worden. Auch Fahrzeuge der Wahlkommission seien ausgebrannt, erklärte Innenminister Henri Mova Sakanyi am Donnerstag. Damit ist vor der Abstimmung am 23. Dezember etwa jede 15. Wahlmaschine des Landes abgebrannt.