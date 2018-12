Strukturreform der Sozialversicherung abgesegnet

Allen Protesten von SPÖ und Gewerkschaft zum Trotz ist die Strukturreform der Sozialversicherung am Donnerstag vom Nationalrat abgesegnet worden. Damit wird die Zahl der Träger stark reduziert und die Machtposition der Arbeitgeber in den Gremien deutlich ausgebaut. Zuvor hatte die Reform zu einer emotionalen und höchst kontroversiellen Debatte geführt.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger wird in seiner Bedeutung geschmälert, behält aber dank eines Abänderungsantrags doch fixe Vorsitzende. Ursprünglich war ja geplant, dass die Obmänner der Träger in einem Rotationsprinzip die Leitung überhaben.

Größter Brocken der Reform ist die Fusion der neun Gebietskrankenkassen zu einer österreichischen Gesundheitskasse, wobei neun Länderstellen erhalten bleiben. Die ÖGK schließt einen österreichweiten Gesamtvertrag für die Ärztehonorare ab. Bis 2021 sollen die Leistungen harmonisiert werden.

Eine Selbstständigen-Kasse entsteht aus der Gewerblichen und der Bäuerlichen Sozialversicherung, weiters fusionieren Beamten- und Eisenbahner-Kasse. Weiter bestehen dürfen Pensionsversicherungsanstalt und die Unfallversicherung AUVA.

Eliminiert wird mit dem heutigen Beschluss die erst im November vom Nationalrat beschlossene und von der Opposition heftig kritisierte Bestimmung, wonach die Sozialministerin notwendige "Vorbereitungshandlungen" für jedwedes Gesetzesvorhaben im Bereich der Sozialversicherungsgesetze setzen darf, sofern ein entsprechender Entwurf bereits in parlamentarischer Handlung steht.

Die Debatte der Kassenreform war wohl die heftigste im Nationalrat in der Ära Türkis-Blau. Zahlreiche tatsächliche Berichtigungen, persönliche Erwiderungen und Geschäftsordnungsmeldungen führten zu einer zerhackten und untergriffigen Diskussion, die auch den ein oder anderen Ordnungsruf durch den Vorsitz führenden Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Folge hatte. Ein kleines Beispiel zum Charakter der Debatte: "Ehe der Hahn zwei Mal kräht, hast du die Arbeitnehmer drei Mal verraten", meinte Ex-Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) in Richtung von ÖAAB- und VP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP).

SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner bestritt, dass mit der Reform die Sozialversicherung schlanker werde, wie dies von ÖVP und FPÖ behauptet wird. Vielmehr werde mit der Österreichischen Gesundheitskasse eine zusätzliche Verwaltungsebene eingezogen, die als einziges Ziel eine neue Machtstruktur habe.

Darauf baute auch die Kritik von NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger auf, die von der Reform als "Augenauswischerei" und "Pflanz" sprach. Denn der heutige Beschluss bringe nur türkisen und blauen Funktionären etwas und sonst niemandem. Die Versicherten würden keine besseren Leistungen haben, auch nicht mehr Kassenärzte. Zudem bleibe die ÖVP-Klientel wie Beamte und Bauern ausgeklammert.

Eine Aushebelung der Selbstverwaltung will Liste Jetzt (vormals Pilz)-Mandatarin Daniela Holzinger im Gesetzesvorschlag erkennen. Sie plädierte vielmehr dafür, mittels Sozialwahl die Positionen in der Sozialversicherung zu bestimmen. Denn den Patienten bringe es nicht, wenn die Funktionäre einfach per Gesetz farblich ausgetauscht würden.

Rendi-Wagner fürchtet noch viel schlimmeres. Nach der von der SPÖ vermuteten Umfärbung in den Gremien würden Selbstbehalte, Ambulanzgebühren und Leistungseinschränkungen folgen, mutmaßte die SPÖ-Chefin. So sei der heutige Beschluss auch "brandgefährlich". Die Gesundheitsfinanzierung werde aufs Spiel gesetzt.

Zudem ist die Verfassungsklage des Seniorenrates gegen die heute im Nationalrat beschlossene Reform der Sozialversicherungen jetzt fix. Einen entsprechenden Beschluss hat die überparteiliche Vertretung der Senioren gefasst, teilten die beiden Präsidenten Ingrid Korosec (ÖVP) und Peter Kostelka (SPÖ) am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit.

Dass der Seniorenrat als gesetzliche Interessensvertretung in den neu zu bildenden Gremien in den Sozialversicherungen auch nach der Reform nicht vertreten sein wird, ist für Korosec und Kostelka eine Diskriminierung. Wenn ein Viertel der Versicherten, die ein Drittel der Beiträge zahlen, von der Mitbestimmung ausgeschlossen werde, dann sei das "ein glatter Fall von Altersdiskriminierung", sagte der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes. "Wer zahlt, schafft an, oder wer zahlt, hat Anspruch auf Mitbestimmung", formulierte es die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes.

Die zuletzt noch angekündigte Beauftragung eines Verfassungsgutachtens wird es nicht mehr geben. Man werde nur noch mit Verfassungsexperten klären, auf welchem Wege die Klage eingebracht wird. Kostelka erklärte dazu, es werde "juristisch kein ganz einfacher Weg", voraussichtlich werden aber die beiden Präsidenten des Seniorenrates einen Individualantrag einbringen.

Verwundert zeigt sich die SPÖ, dass die Koalition einer Aufhebung der Immunität von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker heute offenbar nicht zustimmen wird. Gefährliche Drohung könne niemals Teil der politischen Tätigkeit eines Nationalratsabgeordneten sein, meinte der Vorsitzende des Immunitätsausschusses Klaus Uwe Feichtinger (SPÖ) in einer Aussendung.

Feichtinger verwies darauf, dass die Staatsanwaltschaft St. Pölten die Auslieferung des FPÖ-Generalsekretärs eben wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung beantragt hatte und dass die "Auslieferung" eines Mandatars nur verweigert werden könne, wenn ein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit bestehe. Natürlich gelte für Hafenecker die Unschuldsvermutung, ob der Verdacht gegenstandslos sei, könne aber nur die Justiz feststellen.