500 Jahre alte Fliesen mit Tannenbaum-Motiv gefunden

Archäologen sind in Krefeld (Deutschland) auf rund 500 Jahre alte Bodenfliesen mit Tannenbaum-Motiv gestoßen. "Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit einen solchen Fund zu machen, ist natürlich etwas Besonderes", sagte Stadtarchäologe Hans Peter Schletter am Donnerstag. Die gut erhaltenen glasierten Bodenfliesen kamen bei der Ausgrabung einer Hofanlage aus tieferen Erdschichten ans Licht.