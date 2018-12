Mutiger Pensionist sperrte in Wien Trickdiebin ein

Ein unerschrockener Pensionist hat eine Trickdiebin, die ihm gerade die Geldbörse gestohlen hatte, in seiner Wohnung eingesperrt. Die Frau läutete an der Tür des 69-Jährigen, verwickelte ihn in ein Gespräch und nahm dessen Portemonnaie an sich. Der Mann ließ die 29-Jährige nicht mehr gehen und alarmierte die Polizei.