Zwei Techniker starben in Antarktis-Forschungsstation

Zwei Techniker einer US-Forschungsstation in der Antarktis sind bei einem Zwischenfall in einem Generatorengebäude ums Leben gekommen. Sie hätten Wartungsarbeiten am Feuerschutzsystem des Gebäudes ausgeführt, teilte die Wissenschaftsstiftung NSF am Mittwoch (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Ein Hubschrauberpilot hatte im Vorbeifliegen Rauch aus dem Gebäude aufsteigen sehen.