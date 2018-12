Italien-Budget - Tria setzt Gespräche in Brüssel fort

Nachdem die Regierung in Rom am Mittwoch eine Senkung des geplanten Defizits von 2,4 auf 2,04 Prozent im kommenden Jahr vorgeschlagen hat, setzt Wirtschaftsminister Giovanni Tria am Donnerstag die Verhandlungen in Brüssel fort. Regierungschef Giuseppe Conte zeigte sich nach Medienangaben überzeugt, dass Italien ein Strafverfahren abwenden könne.