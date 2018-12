Mindestens neun Tote bei schwerem Zugsunglück in Ankara

Bei einem schweren Zugsunglück am Rande der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Donnerstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 47 weitere seien bei der Kollision eines Schnellzugs mit einer Lokomotive verletzt worden, mehrere davon schwer, sagte Verkehrsminister Cahit Turhan. Der Aufprall war so heftig, dass die Lokomotive schwer beschädigt wurde und mehrere Waggons entgleisten.