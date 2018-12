Bürgerkriegsparteien im Jemen öffnen Flughafen von Sanaa

Im Jemen soll als weiteres Zeichen des guten Willens zur Beendigung des Bürgerkrieges der Flughafen in der Hauptstadt Sanaa wiedereröffnet werden. Das verlautete am Mittwoch aus Kreisen der Friedensgespräche in Schweden. Keine Lösung zeichnet sich bisher für die umkämpfte Hafenstadt Hodeida ab. Sie ist für die Versorgung von Millionen Jemeniten entscheidend.