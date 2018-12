Tausende Lehrer protestieren in Tunesien für mehr Geld

In Tunesien sind erneut Tausende Lehrer für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Tunis zogen die Demonstranten am Mittwoch auf die zentrale Meile Habib Bourguiba. Einige von ihnen trugen weiße Westen - in Anlehnung an die Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich. Die Demonstrationen liefen unter dem Motto "Tag des Zorns".