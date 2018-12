Massenkarambolage auf der S5 bei Tulln

Ein Großaufgebot an Helfern ist am Mittwoch nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) bei Tulln im Einsatz gestanden. Ein Lenker wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten ins Spital nach St. Pölten. Es bildete sich kilometerlanger Stau.