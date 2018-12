COP24 - Entscheidende Punkte in Kattowitz weiter ungelöst

Wegen zu geringer Fortschritte bei den Klimaverhandlungen in Kattowitz hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen eindringlichen Appell an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Für die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz sei der "Moment der Wahrheit" gekommen, sagte Guterres am Mittwoch in einer Rede vor dem Plenum in Katowice.