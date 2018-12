Impfen für jedes Alter und jede Lebenslage

Die Österreicher sollten sich für jedes Alter und jede Lebenslage per Impfung vor gefährlichen Erkrankungen schützen. Das forderten am Mittwoch Experten aus Anlass des Österreichischen Impftages (19. Jänner) in Wien. Die Zahl der schweren Erkrankungen die durch Impfungen vermeidbar wären, ist in Österreich zuletzt deutlich angestiegen.