Sacharow-Preis für ukrainischen Regisseur Senzow

Der ukrainische Filmregisseur Oleh Senzow ist am Mittwoch vom Europaparlament mit dem diesjährigen Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet worden. Der 42-Jährige ist seit Mai 2014 in Haft in Russland, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte.