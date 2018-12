Italiens Regierung will Defizit nur wenig reduzieren

Die italienische Regierung will das Budgetdefizit im kommenden Jahr nur auf 2,1 Prozent von ursprünglich geplanten 2,4 Prozent reduzieren. Das wäre deutlich weniger als von Brüssel gefordert, berichtete die Zeitung "La Repubblica" am Mittwoch. Unsicher sei auch, ob es am Mittwoch zu dem geplanten Treffen zwischen Premier Giuseppe Conte und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker komme.