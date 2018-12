"Pink Panther"-Trio raubte Luxusuhren - Prozess in Linz

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch am Landesgericht Linz der Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der berüchtigten "Pink Panther"-Bande begonnen. Sieben vermummte Justizwachebeamte führten vor Prozessbeginn die Beschuldigten zur Anklagebank. Die Serben müssen sich wegen brutaler Raubüberfälle auf Juweliere in Linz und in Amstetten verantworten. Sie zeigten sich geständig.