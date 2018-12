Suche nach Attentäter nach Anschlag in Straßburg

Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt ist nun die Suche nach dem Attentäter im Gange. Das französische Innenministerium wollte sich am Mittwoch nicht auf ein terroristisches Motiv des Täters festlegen. Unterdessen korrigierten die Behörden die Zahl der Toten auf drei. 13 Menschen seien verletzt worden, teilte die Präfektur am Mittwoch mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Unter den Todesopfern war auch ein thailändischer Tourist, dem der Brüsseler ORF-Korrespondent Peter Fritz letztlich vergeblich zu helfen versucht hatte, wie er selbst auf Twitter mitteilte.

Der Staatsanwalt von Paris, Remi Heitz, wollte sich zu Mittag vor der Presse äußern. Die Staatsanwaltschaft lud zu einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr im Landgericht Straßburg ein. Heitz ist in Frankreich für Anti-Terror-Ermittlungen zuständig.

Der stellvertretende französische Innenminister Laurent Nunez erklärte am Mittwoch gegenüber dem Sender France Inter, es sei noch nicht klar, ob der Täter terroristische Motive habe. Nunez schloss außerdem gegenüber dem Sender RTL nicht aus, dass der Straßburger Attentäter nach Deutschland geflüchtet sein könnte. "Aber was ich sagen möchte, ist, dass natürlich sofort die Grenzschließung sichergestellt wurde und Straßburg (...) abgeriegelt wurde". Bisher seien im Zusammenhang mit den Ermittlungen fünf Menschen vernommen worden. Sie hätten Verbindungen zu dem Verdächtigen gehabt.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen in Straßburg geborenen 29-Jährigen. Er soll den Geheimdiensten als potenzieller Gewalttäter bekannt gewesen sein und saß bereits mehrfach im Gefängnis - allerdings nicht wegen Terrorakten, sondern wegen Einbrüchen, die er in Deutschland, Frankreich und der Schweiz verübt hatte.

Die deutschen Sicherheitsbehörden sind nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" nicht nur an der Suche nach dem Attentäter von Straßburg beteiligt, sondern fahnden auch nach dessen Bruder. Die beiden wohnten in Straßburg, wie das Blatt am Mittwoch berichtete. Die Brüder würden als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet, sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte der Zeitung. Kontakte zur Salafistenszene in Deutschland seien bisher allerdings nicht bekannt.

Der Attentäter war demnach wegen eines schweren Diebstahls von Jänner 2016 bis Februar 2017 in Deutschland in Haft gesessen. Im Februar 2017 sei er nach Frankreich abgeschoben worden. Dort sei er als terroristischer Gefährder eingestuft, in Deutschland aber offensichtlich nicht, schreibt der "Tagesspiegel". Das Motiv für den Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt könnte Rache gewesen sein, heißt es in Sicherheitskreisen. Möglicherweise habe Cherif C. auf den Versuch seiner Festnahme durch die Polizei in Straßburg spontan reagiert. Den französischen Sicherheitsbehörden sei keine Vorbereitung eines Anschlags in Straßburg bekannt gewesen.

Die österreichische Bundesregierung und Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilten den Anschlag. Die Tat sei "besonders abscheulich", stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat in Wien fest. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sprach den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid und Bedauern aus. Die Tat zeige, "dass wir in Europa seit Jahren immer wieder mit solchen Bedrohungen und Entwicklungen konfrontiert sind". Van der Bellen sprach den Angehörigen der Opfer auf Twitter sein "tiefes Beileid" aus. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zeigte sich in einer Twitter-Botschaft "schockiert über die Bilder aus Straßburg".

Auch zahlreiche andere europäische Politiker verurteilten den Angriff auf die Weihnachtsmarktbesucher. Das Europaparlament, das derzeit seine Plenarsitzung in Straßburg abhält, gedachte der Toten. "Das war ein krimineller Anschlag auf den Frieden", sagte Parlamentspräsident Antonio Tajani. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron sein Mitgefühl aus.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini forderte bei einem Besuch in Jerusalem die Festnahme jener Fundamentalisten, die den Anschlag im Internet bejubelt hatten. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen bezeichnete Straßburg als "eine Festung des islamischen Fundamentalismus". Sie verstehe nicht, warum man sich in ihrem Land weigere, gegen den Fundamentalismus vorzugehen, sagte die Chefin der Nationalen Sammlungsbewegung (RN) dem TV-Sender France 2 am Mittwoch.