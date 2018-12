Wiener Konzerthaus verzeichnete 2017/18 Besucherrekord

Das Wiener Konzerthaus verzeichnete in der Saison 2017/18 erneut einen Besucherrekord. Wie in der jährlichen Generalversammlung am Dienstag verkündet wurde, zählte man 595.400 Besucher in 934 Veranstaltungen. 611 davon waren Eigenveranstaltungen der Konzerthausgesellschaft. Der Eigendeckungsgrad liegt nunmehr bei 90 Prozent.