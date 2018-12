Hanfaufzucht-Anlage in Wiener Wohnung abgebrannt

Eine Hanfaufzucht-Anlage dürfte Ausgangspunkt für ein Feuer in einer Wohnung in der Anton-Krieger-Gasse am Sonntagabend gewesen sein. Der Mieter (26) hatte die illegalen Rauchwaren, die sich dann früher als geplant in Rauch auflösten, in einem Zelt im Wohnzimmer angepflanzt, das völlig ausbrannte. Die Strominstallationen für die Anlage hatte er mit einem Freund in Eigenregie vorgenommen.