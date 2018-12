Totes Baby in NÖ: Mord-Ermittlungen bleiben aufrecht

Nach der Entdeckung eines toten Babys am Donnerstag in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) hält die Staatsanwaltschaft Korneuburg ihre Ermittlungen wegen Mordes aufrecht. Die beschuldigte Mutter (18) wurde am Sonntag auf freien Fuß gesetzt. Die Anklagebehörde hatte die U-Haft beantragt. Geprüft werde, ob die Voraussetzungen für Tötung eines Kindes bei der Geburt gegeben seien.