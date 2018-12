CDU-Generalsekretär Ziemiak kündigte Kursänderung an

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat nach der Wahl der neuen Parteiführung eine Kursänderung angekündigt. Es werde einen "neuen Kurs" und eine "neue Diskussionskultur" in der Partei geben, sagte Ziemiak am Sonntag dem Deutschlandfunk. Die CDU müsse ihr Profil schärfen und in vielen Fragen eindeutiger Position beziehen.