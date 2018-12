Pensionistin in Tirol bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

In Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Samstag eine Pensionistin bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer brach im Wohnzimmer aus bisher ungeklärter Ursache aus. Die 84-Jährige dürfte den Brand zwar noch bemerkt haben, jedoch beim Versuch, die Wohnung zu verlassen, gestürzt und verstorben sein, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mitteilte.