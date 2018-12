Russische Menschenrechtsaktivistin Alexejewa tot

Die Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe, Ljudmilla Alexejewa, ist tot. Sie sei am Samstag im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der russischen Hauptstadt gestorben, teilte der Menschenrechtsbeauftragte des Kreml, Michail Fedotow, mit. Die frühere sowjetische Dissidentin war eine Ikone des unermüdlichen Kampfes für Bürgerrechte.