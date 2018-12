Konzert in Italien endete mit Massenpanik - Sechs Tote

Facebook

Zudem sei eine Mutter gestorben, die ihre Tochter zu dem Konzert des Rappers Sfera Ebbasta begleitet haben soll. Die getöteten Teenager seien im Alter von 14 bis 16 Jahren gewesen, die Mutter 39 Jahre alt, sagte ein Polizeisprecher zu Sky Italia TV. Die Feuerwehr sprach auf Twitter von "sechs sehr jungen" Opfern. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Tragödie ereignete sich in dem Club "Lanterna Azzurra" (Blaue Laterne) in der Gemeinde Corinaldo, noch bevor der Rapper sein Konzert begann.

Offenbar befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks wesentlich mehr Personen in dem Gebäude als erlaubt. Nach Ermittlerangaben hätten zu dem Konzert maximal 870 Personen zugelassen werden dürfen, 1.300 Eintrittskarten seien aber verkauft worden.

Ursache für die Massenpanik könnte ein von einem Besucher versprühtes Reizgas wie etwa Pfefferspray gewesen sein. Viele Discogäste begannen zu husten, Panik verbreitete sich im Lokal. Ein Notausgang soll versperrt gewesen sein. Die Jugendlichen drängten sich zu dem einzig offenen Ausgang. Massen von Teenagern wurden gegen eine Mauer gedrängt, die einstürzte.

Der italienische Präsident Sergio Mattarella kondolierte den Familien der Opfer und forderte gründliche Untersuchungen zu den Ursachen dieser Tragödie. "Bürger haben Recht auf Sicherheit, sowohl am Arbeitsplatz, als auch an Vergnügungsorten", wurde Mattarella zitiert. Die italienische Abgeordnetenkammer, in der am Samstag über den italienischen Haushaltsplan abgestimmt wurde, hielt eine Schweigeminute ab.

Innenminister Matteo Salvini kündigte an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, die "aus Bosheit, Dummheit oder Gier eine Partynacht in eine Tragödie verwandelt haben.""Mit 15 Jahren darf man so nicht sterben", sagte Salvini am Samstag.

Unterdessen tobt in Italien eine scharfe Debatte über die Sicherheit in Diskotheken, in denen Gewalt und Illegalität floriere. Alkohol- und Drogenmissbrauch seien in Italiens Nachtlokalen die Normalität, beklagten italienische Medien.