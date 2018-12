Sechs Tote bei Panik in Diskothek bei Ancona

Bei einer Massenpanik von Besuchern einer Diskothek in der Nähe der italienischen Hafenstadt Ancona sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Rund 1.000 Musikliebhaber hatten sich in der Diskothek "Lanterna Azzurra" (Blaue Laterne) in Madonna del Piano zum Konzert des Rappers Sfera Ebbasta eingefunden, als ein Unbekannter in dem Gedränge Reizgas versprühte.