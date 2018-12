Paris fürchtet Krawalle bei "Gelbwesten"-Demos

Frankreichs Regierung befürchtet bei "Gelbwesten"-Protesten in Paris erneut Gewalt und Ausschreitungen. Für Samstag hat die Protestbewegung in der Hauptstadt und im ganzen Land wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Mit einem massiven Aufgebot von Sicherheitskräften soll eine Eskalation verhindert werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Viele Geschäfte und Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt bleiben geschlossen, Fußballspiele wurden verschoben. Mittlerweile ist es das vierte Wochenende in Folge, an dem die "Gelbwesten", benannt nach den Warnwesten im Auto, protestieren. Ursprünglich hatten sie gegen geplante Steuererhöhungen auf Sprit und Diesel demonstriert - dieses Vorhaben legte die Regierung jedoch zwischenzeitlich auf Eis. Mittlerweile ist der Protest viel weitgehender und richtet sich auch gegen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. Am vergangenen Wochenende war es in Paris und anderen Städten zu Krawallen und Hunderten Festnahmen gekommen.