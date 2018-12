Banküberfall in Brasilien - mindestens 13 Tote

Bei einem versuchten Banküberfall in Brasilien sind nach Angaben lokaler Medien mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Täter hatten mindestens fünf Menschen als Geiseln genommen, wie die Rechtsmedizin in der Kleinstadt Milagres im Norden des südamerikanischen Landes am Freitag erklärte.