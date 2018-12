Menschenrechtler: Verhaftungswelle gegen Falun Gong in China

Seit Oktober laufe in der nordostchinesischen Provinz Liaoning eine Verfolgungswelle gegen die Anhänger der Kultbewegung Falun Gong, erklärte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) mit Sitz in Frankfurt am Main am Freitag in einer Aussendung.