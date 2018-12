Guterres: Menschenrechte auf der ganzen Welt bedroht

Nach den Worten von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sind die Menschenrechte auf der ganzen Welt bedroht. "Universelle Werte werden ausgehöhlt. Die Rechtsstaatlichkeit wird untergraben", warnte Guterres in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme anlässlich des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember.