Wieder Gülen-Anhänger im türkischen Militär festgenommen

Die türkischen Behörden haben erneut dutzende Haftbefehle gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung im Militär ausgestellt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete, wurden 41 der 87 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft in Ankara am Vormittag vollstreckt.