Gleinalmtunnel nach zwei Monaten wieder befahrbar

Rund zwei Monate nach dem Brand im Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) ist die Durchfahrt wieder möglich. Wie der Autobahnbetreiber Asfinag am Freitag mitteilte, soll die Strecke ab Nachmittag wieder befahrbar sein. In 24-Stunden-Schichten wurden die Schäden auf einer Länge von bis zu 500 Meter beseitigt, die Kosten dafür betrugen 2,5 Millionen Euro, hieß es in einer Aussendung.