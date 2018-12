Starparade bei Veranstaltung zu Ehren Bertoluccis

Internationale Stars wie Sharon Stone und Richard Gere, sowie Regiegrößen wie Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Roberto Benigni haben am Donnerstagabend in Rom an einer Gedenkfeier zu Ehren des vor zwei Wochen verstorbenen Regisseurs Bernardo Bertolucci teilgenommen. Die Veranstaltung im Theater Argentina wurde von Bertoluccis Witwe Clare Peploe organisiert.