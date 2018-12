EU-Gesundheitsminister wollen Impfskepsis entgegenwirken

Die EU-Gesundheitsminister beschäftigen sich am Freitag mit dem Thema Impfen. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) erklärte vor dem Rat, "die Durchimpfungsrate in Europa generell und in den Mitgliedsstaaten ist nicht sehr hoch". Daher wolle der Rat heute entsprechende Empfehlungen geben, um die Impfstoffversorgung zu sichern und mehr in die Forschung zu investieren.