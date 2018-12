Religiosität bei Zuwanderern kein Integrationshemmnis

Religiosität an sich ist weder mit Unwillen zur Integration noch mit Intoleranz gleichzusetzen. Das zeigt ein Team um Zoltan Peter von der Universität Wien in einer Studie über jugendliche Zuwanderer, die am Freitag bei der fünften Jahrestagung der Migrations- und Integrationsforschung in Wien vorgestellt wird. Erst wenn Religion "ausschließend gedacht und gelebt wird", werde sie zum Problem.