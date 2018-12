Polizei begann mit Räumung von besetztem Haus in Wien

Die Polizei hat am Freitag in der Früh mit der Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring begonnen. "Nachdem mehrere Versuche, mit den Besetzern in Dialog zu treten, gescheitert waren, wurde die Auflösung der Besetzung durch die Sicherheitsbehörde verordnet", hieß es in einer Aussendung der Polizei.