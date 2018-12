Babyleiche im Bezirk Gänserndorf aufgefunden

In Tallesbrunn in der Marktgemeinde Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) ist eine Babyleiche aufgefunden worden. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte Freitag früh einen Online-Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten". Die Mord- und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermitteln. Entdeckt wurde die Leiche bereits am Donnerstag.