Eine Schwerverletzte bei Zusammenstoß zwischen Zug und Auto

In St. Paul im Lavanttal in Kärnten (Bezirk Wolfsberg) ist am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr ein Kombi auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Personenzug erfasst und rund 35 Meter mitgeschliffen worden. Die 49-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Feuerwehrleute befreiten die Deutsche aus dem Wrack.