Golfklub Trumps beschäftigt offenbar Migranten ohne Papiere

In einem luxuriösen Golfklub von US-Präsident Donald Trump sollen einem Medienbericht zufolge Migranten ohne gültige Papiere gearbeitet haben. Die aus Guatemala stammende Victorina Morales und die inzwischen legal in den USA lebende Sandra Diaz berichteten in der "New York Times" über ihre Arbeit im Trump National Golf Club in Bedminster im US-Staat New Jersey.