Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Vorsitzende

Die CDU macht es noch einmal spannend. Auf ihrem Bundesparteitag in Hamburg kann sich im ersten Wahlgang niemand durchsetzen. Die Entscheidung über die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze zieht sich hin. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der frühere Fraktionschef Friedrich Merz treten Freitagnachmittag auf dem Bundesparteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegeneinander an.