SPE: Rendi-Wagner will "soziale Säule in Europa stärken"

"Wir müssen Europa verändern und die soziale Säule stärken." Mit diesem Credo ging SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den Kongress der Europäischen Sozialdemokraten (SPE), der am Freitag in Lissabon begann. Die soziale Frage sei ein wichtiger Eckpfeiler der EU, betonte Rendi-Wagner auf dem Flug in Portugals Hauptstadt. "Es darf nicht nur ein Europa der Wirtschaft sein."