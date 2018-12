Fünf Tote nach Explosion in Dominikanischer Republik

Rettungshelfer haben nach einer starken Explosion in einer Plastikfabrik in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, weitere Tote geborgen. Fünf Menschen seien ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden, berichtete die Zeitung "Diario Libre" am Donnerstag. Zudem werde eine unbekannte Anzahl an Menschen noch vermisst.