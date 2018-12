Frankreichs Opposition will Misstrauensantrag gegen Macron

In der Krise um die "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich wollen linksgerichtete Oppositionsparteien ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron anstrengen. Die Sozialisten kündigten am Donnerstag einen gemeinsamen Antrag mit der Linkspartei La France Insoumise und den Kommunisten für die Sitzung der Nationalversammlung am Montag an.

© APA (AFP)

Dem Vorhaben werden wegen der absoluten Mehrheit der Regierung aber keinerlei Chancen eingeräumt.

Sozialisten-Chef Olivier Faure sagte, die drei Parteien würden in den kommenden Tagen auch in den Reihen der Regierungspartei La République en Marche (Die Republik in Bewegung) Verbündete für den Misstrauensantrag suchen. Nach Eingang müsste die Nationalversammlung innerhalb von 48 Stunden darüber abstimmen.

Sollte eine absolute Mehrheit der Parlamentarier das Misstrauensvotum unterstützen, müsste die Regierung zurücktreten. Macron und die verbündeten Liberalen haben aber die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, die drei linken Parteien zählen zusammen nur 62 von 577 Abgeordneten.

Ende Juli waren im Parlament bereits zwei separate Misstrauensanträge rechter und linker Oppositionsparteien gegen Macron gescheitert. Dabei ging es um die Affäre um die Prügelattacke eines früheren Sicherheitsbeauftragten Macrons gegen Demonstranten. Zuletzt war in Frankreich 1962 ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Präsident Charles de Gaulle erfolgreich.

Aus Protest gegen Reformen im Bildungsbereich blockierten Schüler und Studenten in Frankreich den vierten Tag in Folge Dutzende Bildungseinrichtungen. Wenn der Bildungsminister nicht bald eine starke Antwort gebe, werde es Todesfälle geben, sagte der Präsident der Nationalen Schülerunion, Louis Boyard, am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender BFMTV.

Auch an Hochschulen gab es Proteste. Wie mehrere Medien berichteten, war die Lage teils angespannt. Einige Bereiche der Pariser Universität Sorbonne blieben am Donnerstag geschlossen, wie die Hochschule mitteilte. Medienberichten zufolge hatten zuvor mehrere Menschen versucht, Teile der Universität zu besetzen.