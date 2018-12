Security bei Banküberfall in der Wiener City angeschossen

Ein Security-Mitarbeiter ist bei einem Überfall auf eine Filiale der "DenizBank" am Kärntner Ring 14 in der Wiener Innenstadt am Donnerstag in der Früh vom Täter in den Oberschenkel geschossen und verletzt worden. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat auf einem Fahrrad. Nach ihm wird laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer großräumig gefahndet.