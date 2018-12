EU-Innenminister tagen zu Grenzschutz und Asylreform

Die EU-Innenminister befassen sich am Donnerstag mit dem Ausbau der Grenzschutzbehörde Frontex. Die EU-Kommission will die Behörde bis 2020 auf 10.000 Beamte auszubauen. Mehrere Mitgliedstaaten zweifeln aber daran, ob dies in so kurzer Zeit möglich ist.